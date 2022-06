RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent une signature et une prolongation

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Deux jeunes joueurs rempilent chez les Sang et Or. Le RC Lens annonce que Yannick Pandor, le gardien de but comorien de la réserve de 21 ans, a signé son premier contrat professionnel avec le club lensois pour une durée d’une saison. Adrien Louveau, le défenseur central de 22 ans, a lui prolongé son bail d’une saison à Lens, lui qui avait déjà signé pro en mars dernier et qui a connu sa première apparition en Ligue 1 avec l’équipe professionnelle à Brest, lors de la 33e journée la saison passée. Ils sont tous les deux maintenant liés au RC Lens jusqu’en juin 2023.

✍ Premier contrat pro pour Yannick Pandor !



En constante progression, le jeune international comorien a paraphé ce lundi pour une saison sous les couleurs artésiennes. Une juste récompense pour le longiligne (1m92) portier de 21 ans !#FierDEtreLensois pic.twitter.com/UmLRZbeFgK — Racing Club de Lens (@RCLens) June 27, 2022

✍ Adrien Louveau jusqu'en 2023 !



Apparu dans le groupe pro la saison dernière, le joueur #MadeInGaillette prolonge aussi l'aventure lensoise ! Porteur du maillot Sang et Or depuis ses 12 ans, le défenseur artésien s'est engagé pour une saison supplémentaire.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/4G7hS3ItIv — Racing Club de Lens (@RCLens) June 27, 2022

Pour résumer Le RC Lens a annoncé ce lundi la signature du premier contrat professionnel du gardien de but Yannick Pandor (21 ans) et la prolongation d’Adrien Louveau (22 ans), le défenseur central déjà apparu avec l’équipe professionnelle.

Adrien Deschepper

Rédacteur

