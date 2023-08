RC Lens – Mercato : les Sang et Or avancent sur une mystérieuse recrue de L1

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Si le RC Lens a bouclé son recrutement offensif avec l’arrivée d’Elye Wahi (Montpellier), le club artésien cherche toujours à densifier ses couloirs avec l’arrivée d’un piston gauche. Ces dernières heures, le nom du nigérian Bruno Onyemaechi (Boavista, 24 ans) a circulé mais le Super Eagle ne sera pas l’heureux élu. C’est mort pour Onyemaechi ! D’après Sébastien Denis (Foot Mercato), Onyemaechi a déjà donné son accord pour s’engager dans un autre club et les Sang et Or n’insisteront pas. Le responsable du recrutement de Lens, Gregory Thil, serait déjà passé à autre chose et discuterait avec un piston gauche « bien connu de Ligue 1 ». Le nom n’a pas encore fuité mais cela ne devrait plus tarder… 🚨 🔴🟡

Ça se complique déjà pour l'arrivée de Bruno Onyemaechi à Lens. Le latéral gauche Nigérian tiendrait un accord avec un autre club. La piste menant à un piston gauche bien connu de Ligue 1 est creusée actuellement par Gregory Thil. https://t.co/Pl2e1621Dg — Sébastien Denis (@sebnonda) August 27, 2023

Alexandre Corboz

Alexandre Corboz

