RC Lens - Mercato : les Sang et Or déboulent sur une piste de l'OL et de l'ASSE

Vu le nombre de fois où son nom a circulé en France depuis deux ans, il ne fait aucun doute que Mostafa Mohamed jouera un jour en Ligue 1. Reste à savoir où. La première fois qu'on a entendu parler de l'attaquant égyptien de 24 ans, c'était en janvier 2020, quand l'ASSE avait failli l'enrôler. Mais une sortie médiatique lunaire du président des Verts, Roland Romeyer, avait froissé son club de l'époque, le Zamalek, qui avait préféré l'envoyer à Galatasaray. Cet hiver, les Girondins de Bordeaux se sont aussi intéressés à lui et, avant-hier, le recruteur de l'OL Bruno Cheyrou a assisté à un match du Cimbom pour le superviser.

Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon, donc, mais aussi Lens et Montpellier ! Selon le média Habertürk, Sang et Or et Héraultais suivraient tous les deux Mohamed, à qui on prête un grand talent mais également une hygiène de vie pas toujours irréprochable. D'ailleurs, l'international égyptien a régulièrement tâté du banc à Galatasaray, avec qui il a connu une saison très décevante. Si cette piste se confirmait pour le Racing, elle sous-entendrait sûrement qu'Arnaud Kalimuendo aurait peu de chances d'enchaîner une troisième saison en Artois...

#RCLENS || Selon @Haberturk - le Racing Club de Lens et Montpellier suivraient tous deux Mostafa Mohamed.



L’avant-centre égyptien est prêté par Zamalek à Galatasaray cette saison.



2021/2022: 7 buts et 5 assists en 38 matchs. pic.twitter.com/gcm44cSoDH — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) May 4, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur