Après des débuts mitigés en Ligue 2 l'an passé, Jonathan Gradit (28 ans) est parvenu à tirer profit de la nomination de Franck Haise et de l'avènement de la défense à trois pour s'imposer comme un indiscutable au RC Lens.

Selon l'excellent Mohamed Toubache-Ter, l'ancien Caennais a tapé dans l'oeil de certains recruteurs déjà venus aux renseignements en prévision du Mercato d'été 2021. Flatté d'être sollicité mais heureux chez les Sang et Or, Gradit ne devrait pas quitter l'Artois libre dans six mois.

En effet, selon les indiscrétions de l'insider, le natif de Talence, « comblé à Lens » serait aujourd'hui « plus proche d'une prolongation que d'un départ ». Une bonne nouvelle pour les supporters artésiens qui ont fini par adopter l'ancien joueur de Bordeaux, Bayonne ou encore Tours.