RC Lens - Mercato : les Sang et Or enregistrent un retour imprévu

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

L'effectif du Racing Club de Lens s'agrandit, à deux mois de la fin de la saison, mais Franck Haise ne pourra pas utiliser sa "recrue". En effet, il s'agit de Steven Fortes, défenseur central de 29 ans prêté originellement à Ostende jusqu'à la fin de la saison. Mais l'ancien Toulousain et Havrais s'est gravement blessé (déchirure des ligaments croisés d'un genou) et est revenu en Artois pour se soigner.

Un énième coup dur pour un joueur pas épargné par les blessures depuis cinq ans et son arrivée au TFC. En deux saisons chez les Violets, il n'a ainsi joué que 6 matches avant de connaître le même sort lors de son premier exercice chez les Sang et Or.

🤕 La saison de Steven Fortes est terminée !



Le défenseur d'Ostende a subi une déchirure des ligaments croisés. Il retourne dans son club, le RC Lens, afin de poursuivre sa rééducation pic.twitter.com/Y8weUEdKrp — Ma Pro League (@MaProLeague) March 22, 2022

Fortes est revenu à Lens pour se soigner Victime d'une déchirure des ligaments croisés d'un genou, Steve Fortes a mis un terme à son prêt à Ostende, en Belgique, pour revenir au Racing Club de Lens, où il va se soigner. Un nouveau coup dur pour le défenseur central.

Raphaël Nouet

Rédacteur