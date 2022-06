RC Lens – Mercato : les Sang et Or foncent sur le remplaçant de Kalimuendo !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens veut continuer sur les bonnes prestations de la saison dernière. Cet été, les Sang et Or vont perdre plusieurs joueurs qui sont les plus convoités de l’effectif. Cependant, ces ventes vont être réinvesties et plusieurs joueurs vont venir renfoncer l’équipe de Franck Haise. Une offre aurait même été formulée pour le remplaçant de Kalimuendo !

Selon “DM Sport“, le buteur marocain, du Ferencváros TC, Ryan Mmaee aurait reçu une offre du RC Lens pour une arrivée cet été. Les détails de la somme n’ont pas été dévoilés pour le moment.

Ryan Mmaee aurait reçu une offre de Lens et de Al Duhail d’après @dmsportofficiel. pic.twitter.com/z9lEud6DMR — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 29, 2022

