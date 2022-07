RC Lens - Mercato : les Sang et Or laissent filer un attaquant prometteur

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Si le RC Lens a rondement mené son Mercato et signé les six recrues qu'il souhaitait faire pour lancer sereinement sa préparation, les Sang et Or sont quand même contraint d'ouvrir quelques portes aux jeunes de la Gaillette n'ayant pas eu leur chance jusqu'à présent.

Après Brayann Pereira et en attendant que Simon Banza trouve une porte de sortie, un autre talent nordiste va plier bagage, faute d'un espace en professionnel pour avoir du temps de jeu : Aaron Akalé (attaquant, 17 ans).

Selon Lensois.com, le fils de l'ancien attaquant Kanga Akalé, international U17 français (4 buts en 10 matchs) et membre de l'équipe U19 du Racing, va opter pour un départ à l'étranger. Il ne souhaitait pas évoluer avec l'équipe réserve, reléguée cette saison en National 3...