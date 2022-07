RC Lens - Mercato : les Sang et Or ne comptent pas brader Ganago

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Arrivé à l'été 2020 au RC Lens en provenance de l'OGC Nice pour 5 millions d'euros, Ignatius Ganago peine à faire sa place chez les Sang et Or et pourrait aller voir ailleurs cet été surtout après les arrivées d'Adam Buksa et Loïs Openda.

"On sait ce que Ganago vaut"

Mais les dirigeants lensois ne comptent pas brader l'attaquant camerounais, courtisé notamment en Belgique par Anderlecht et Charleroi. "Aujourd’hui, nous, on sait ce qu’il vaut. On l’a acheté 5 millions d'euros, on peut le vendre un jour mais à un montant qui nous satisfait. Et à l’inverse, on a déjà amorti deux ans de son transfert : c’est énorme d’avoir un joueur de cette qualité-là dans la rotation de nos attaquants et qui pèse pour 2,5 millions d'euros dans nos comptes. Il faut savourer cette valeur, ce n’est pas quelque chose qu’on va galvauder", a confié le directeur sportif artésien, Florent Ghisolfi, à nos confrères de La Voix du Nord. La saison dernière, Ignatius Ganago a totalisé 6 buts en 29 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Fabien Chorlet

Rédacteur