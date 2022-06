RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent leur première recrue estivale !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

"Après Przemyslaw Frankowski en août dernier, un nouvel international polonais rejoint l’effectif de Franck Haise et s’inscrit dans la lignée de la grande tradition régionale du Racing. Du haut de son mètre 91, Adam Buksa, 25 ans, amène densité physique et polyvalence dans le secteur offensif. Le néo-artésien a paraphé pour 5 saisons", peut-on lire sur le communiqué du club lensois.

Pour résumer Le RC Lens a officialisé ce mardi l'arrivée d'Adam Buksa en provenance du New England Revolution. L'attaquant polonais est la première recrue estivale des Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur