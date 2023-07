RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent un quatrième renfort et battent un record !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Toujours aussi habile dans sa communication et dans sa manière de promener les supporters, le RC Lens a officialisé ce vendredi l'arrivée de son nouveau milieu de terrain Andy Diouf (FC Bâle, 20 ans). Une arrivée destinée à compenser le départ annoncé pour l'Arabie Saoudite (et plus précisément Al-Nassr) de Seko Fofana.

Andy Diouf, un record qui ne devrait pas durer

Pour se faire, les Sang et Or n'ont pas lésiné sur la dépense et battu leur record d'achat en déboursant 15 M€ pour l'international Espoirs tricolore, formé au Stade Rennais et transféré depuis peu en Suisse (levée de l'option d'achat).

Andy Diouf s'est engagé jusqu'en juin 2027 et pourrait ne pas garder longtemps son record puisqu'il se murmure que Lens va dégainer une offre supérieure à son ultime proposition de 14 M€ pour s'attacher les services du prometteur milieu du RC Strasbourg Habib Diarra (19 ans). Un joueur pour lequel les Alsaciens réclament 20 M€.

