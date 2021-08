RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent un départ (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Clément Michelin quitte Lens ! Le latéral droit qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, n’a pas tardé pour prendre une nouvelle destination. L’ancien joueur du RC Lens vient de s’engager à l’AEK Athènes.

Le défenseur de 24 ans qui arrivait en fin de contrat la saison prochaine à Lens s’est engagé pour les 4 prochaines années avec le club de la capitale grecque contre une indemnité de transfert d’1 million d’euros. Arrivé en provenance de Toulouse, Clément Michelin aura porté le maillot Sang et Or à 54 reprises avec 7 passes décisives et un but.

Le remplaçant déjà trouvé ?

Selon les informations de la Voix du Nord, l’actuel coéquipier de Robert Beric, Przemyslaw Frankowski des Chicago Fire pourrait bientôt poser ses valises dans la cité minière. International polonais ayant participé à l’Euro 2020, le journal nordiste rapporte qu’il pourrait couter 2,5 millions aux dirigeants lensois.