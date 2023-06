RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent une recrue en attendant 3 gros renforts, dont 2 chipés à l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

… Et il s'agit finalement de Neil El Aynaoui (AS Nancy, 21 ans). Un petit "coup" en attendant d'autres arrivées plus médiatiques dans les prochaines heures comme celle d'Andy Diouf (FC Bâle, 20 ans). Seko Fofana partant vers l'Arabie Saoudite, les Sang et Or n'ont en effet pas tardé à boucler la venue de son jeune remplaçant. Formé au Stade Rennais et auteur de sa première saison pleine en professionnel du côté de la D1 suisse, Andy Diouf est annoncé comme le plus gros transfert de l'histoire du RC Lens (15 M€).

Après Spierings et El Aynaoui, Lens fonce sur … Andy Diouf, Habib Diarra et Morgan Guilavogui !

Cette arrivée ne sera sans doute pas la dernière dans le cœur du jeu puisque L'Equipe annonce que le Racing va faire une nouvelle proposition pour Habib Diallo (RC Strasbourg, 19 ans). Jusqu'à présent, Lens était monté à 14 M€ pour le Sénégalais. D'après Foot Mercato, Habib Diarra est déterminé à rejoindre les Sang et Or, convaincu par le discours de Franck Haise. Le RCSA pourrait ouvrir la porte aux alentours de 20 M€.

Enfin, et comme le rapporte RMC Sports, Morgan Guilavogui (25 ans) va débarquer du Paris FC. Un transfert estimé à 4 M€ pour ne signature jusqu'en juin 2027 selon Fabrice Hawkins qui assure que le joueur est déjà à Lens pour passer sa visite médicale.

❗️Morgan Guilavogui est à Lens pour passer sa visite médicale 🔴🟡



🔹Contrat jusqu’en 2027



🔹Transfert estimé à environ 4M€ pic.twitter.com/I4WsRafwXI — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 29, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Après Stijn Spierings (ex-Toulouse FC), le RC Lens a officialisé son second renfort ce jeudi midi. Il s'agit de Neil El Aynaoui (Nancy, 21 ans). Les Sang et Or ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et cherchent à finaliser les venues d'Andy Diouf (FC Bâle), d'Habib Diarra (RC Strasbourg) et Morgan Guilavogui (Paris FC).

Alexandre Corboz

Rédacteur