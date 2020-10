RC Lens - Mercato : les Sang et Or ont appliqué une méthode bien huilée pour recruter cet été

Le RC Lens a reçu une excellente note pour son recrutement estival. La semaine dernière, L’Équipe l’a en effet classé parmi les clubs les plus inspirés lors du mercato écoulé, surtout dans le sens des arrivées. L’excellent début de saison des Sang et Or valide cette posture, si bien que Florent Ghisolfi peut aujourd’hui dresser un constat très positif de la situation.

« Comme les autres clubs, nous avions multiplié les observations avec nos moyens. Avec des cibles particulières, comme le championnat argentin, par exemple, affirme le chargé du recrutement du RC Lens dans L’Équipe. On a aussi sélectionné géographiquement par nécessité. Quand on a su que nous montions en L1, on a partagé une vision claire avec l’entraîneur et les dirigeants de ce que nous voulions améliorer. Nos moyens n’étaient pas extensibles. On ne pouvait pas mettre tous nos oeufs dans le même panier et il fallait anticiper sur les fins de contrat. »

Ghisolfi n'a aucun regret pour Fofana

La seule ombre au tableau du recrutement estival du RC Lens se nomme Seko Fofana, qui n’a pas encore pu jouer plus d’une demi-heure en raison d’une blessure tenace aux ischio-jambiers. « Si on m’avait dit qu’il serait indisponible les 2 premiers mois, je l’aurais fait quand même.. On lui laisse le temps de revenir à 100%. Il va incarner notre projet », balaye Ghisolfi. Pour l’heure, sa présence contre le LOSC dimanche à Lille est loin d’être assurée.