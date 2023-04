RC Lens – Mercato : les Sang et Or ont ferré un nouveau renfort estampillé Oughourlian

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si le RC Lens est aujourd'hui focalisé sur la fin de saison et la possible qualification en Ligue des Champions, cela n'empêche pas les équipes de recruteurs de Grégory Thil d'avancer sur la constitution de l'effectif à venir … et de ferrer quelques pépites. D'après le compte Twitter Colombia Scouts, insider spécialisé sur le football en Colombie, les Sang et Or auraient déjà profité des liens avec les Millonarios (le club colombien de Joseph Oughourlian) pour ferrer la dernière pépite locale : Oscar Cortès (ailier de 19 ans).

Oscar Cortès, la dernière pépite des Millonarios, en approche ?

D'après l'insider, tout serait déjà réglé pour que l'ailier (5 buts, 1 passe décisive en 7 matchs cette saison) arrive dans l'Artois au 1er juillet prochain après avoir disputé son dernier match avec les Millonarios le 29 juin prochain en Copa Sudamericana face à Defensa y justicia.

Ce n'est pas la première fois que l'axe Lens – Millonarios est activé puisque le portier vénézuélien Wuilker Farinez vient de là-bas et que d'autres jeunes colombiens sont également passés en formation par la Gaillette avant de rentrer dans leur pays d'origine.

A falta de exámenes médicos Óscar Cortés(03) será nuevo jugador del Lens de Francia ?￰゚レᄄ frente a Defensa y justicia el 29 de junio por copa Sudamericana será su último partido con la camiseta del embajador ⏳ pic.twitter.com/N0yMNsH2WW — Colombia Scouts ?￰゚ヌᄡ ?¬レᄑ️ (@JvenesPromesas3) April 30, 2023

