RC Lens - Mercato : les Sang et Or ont fixé le prix de Doucouré, déjà d'accord avec un club !

Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Auteur d'une nouvelle belle saison, le RC Lens s'attend à être dépouillé lors du mercato estival. Jonathan Clauss, Cheick Doucouré et Seko Fofana, qui sont les trois joueurs les plus bankables de l'effectif lensois, pourraient notamment aller voir ailleurs cet été.

Le RC Lens attend au moins 25M€ pour Doucouré

Pour laisser partir Cheick Doucouré, les dirigeants sang et or attendraient une offre d'au moins 25 millions d'euros, selon les informations du journal L'Equipe. Le milieu de terrain malien, qui est ardemment courtisé par Crystal Palace, aurait déjà trouvé un accord sur le plan salarial avec le club anglais, qui doit désormais s'entendre sur les bases d'un transfert avec le RC Lens.

Pour résumer Pour laisser partir Cheick Doucouré, qui aurait déjà trouvé un accord sur le plan salarial avec Crystal Palace, les dirigeants du RC Lens attendraient une offre d'au moins 25 millions d'euros.

Fabien Chorlet

Rédacteur