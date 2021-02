RC Lens – Mercato : les Sang et Or ont loupé un vrai métronome de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce dimanche à 15h, le RC Lens se déplace sur la pelouse d'Angers. Un match important pour les hommes de Franck Haise, doublés par le FC Metz dans la lutte pour la cinquième place après le succès des Mosellans sur la pelouse des Girondins (2-1).

Les Sang et Or auront aussi à cœur de rattraper le mauvais résultat de l'aller, une défaite (1-3) à Bollaert qui avait mis en valeur les difficultés lensoises à domicile. Pour parvenir à neutraliser Angers, les Lensois seraient notamment inspirés de neutraliser Angelo Fulgini, le vrai métronome de la formation angevine. Un joueur qui aurait pu porter les couleurs des Sang et Or par le passé !

Fulgini a visité la Gaillette

Dans les colonnes de l'Equipe, on découvre notamment sa visite de la Gaillette à ses 13 ans, avec notamment une rencontre privilégiée avec Hilton, défenseur lensois à l'époque. « C'était grandiose. Dans la voiture, sur le chemin du retour, il était comme un fou », raconte d'ailleurs sa mère.

Mais finalement, au lieu de signer à Lens, Fulgini a privilégié Valenciennes. Plus pour des raisons affectives que sportives. « Mais finalement, j'ai choisi Valenciennes. J'avais un copain là-bas, j'étais timide, je l'ai suivi », se souvient le milieu qui brille aujourd'hui à Angers.