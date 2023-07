RC Lens - Mercato : les Sang et Or ont pris la pole pour Van Den Kerkhof

Après avoir emprunté des chemins de traverse pendant des années, qui l'ont conduit en Belgique et au Luxembourg après sa formation à Lorient, Kevin van den Kerkhof a explosé au cours de la saison passée avec Bastia. Elu meilleur latéral droit de Ligue 2 par ses pairs lors des trophées UNFP, l'international algérien de 27 ans s'apprête à donner une nouvelle impulsion à sa carrière.

Selon Fabrizio Romano, il devrait remonter la France du Sud au Nord et poser ses valises à Lens ! Très actifs en ce début de marché, les Sang et Or sont passés devant l'OM, qui lorgnait également le joueur aux 5 buts et 7 passes décisives en 38 matches de championnat la saison dernière. L'indemnité proposée au Sporting n'a pas filtré mais selon Transfermarkt, la valeur de Van den Kerkhof se situe aux alentours de 2 M€...

Lens are interested in signing Kevin Van Den Kerkhof as new right back. 🟡🔴🇩🇿



He was voted as best right-back in Ligue 2 last season, multiple clubs are keen but Lens are leading the race. pic.twitter.com/C1XVe2KVJt