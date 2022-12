RC Lens – Mercato : les Sang et Or ont pris une décision forte avec Jean-Louis Leca

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

S'il a passé toute la première partie de saison sur le banc du RC Lens après son retour de blessure, Jean-Louis Leca (37 ans) figure bel et bien toujours dans les plans du club artésien. En effet, alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin 2023, l'actuelle doublure de Brice Samba a prolongé son contrat ce vendredi. Un mauvais signal pour Wuilker Farinez Leca est désormais lié au Racing pour une saison supplémentaire jusqu'en juin 2024. Lens aurait pris cette décision par sécurité suite à la grave blessure de Wuilker Farinez qui met beaucoup plus de temps que prévenu à revenir de sa grave blessure. Promis au rôle de titulaire au RC Lens dès cette saison, le Vénézuelien a été victime d'une rupture des ligaments croisés alors qu'il était en sélection en juin. C'est suite à cette absence que les Sang et Or ont recruté l'excellent Brice Samba, devenu intouchable en l'espace de quelques semaines... Wuilker Farinez est encore sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2024. Jean-Louis Leca ne compte pas s'arrêter là 🧤



Signe d’un attachement réciproque, l'un des cadres lensois prolonge jusqu'en 2024. Le Racing est fier de réitérer sa confiance à l'un des artisans de son renouveau ❤️💛



▶️ https://t.co/CmaMQG068X#Leca2024 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/VWClvqSgeW — Racing Club de Lens (@RCLens) December 16, 2022

Leca prolongé, Wuilker sur le départ ? Le RC Lens a pris la décision de prolonger le contrat de Jean-Louis Leca (37 ans) et ce même si le gardien n'est plus que numéro 2 cette saison derrière l'excellent Brice Samba. Un choix qui va avoir des répercussions sur Wuilker Farinez.

Alexandre Corboz

Rédacteur