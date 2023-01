RC Lens - Mercato : les Sang et Or ont quatre priorités à régler avant de recruter

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Avec l'arrivée d'Adrien Thomasson (RC Strasbourg, 29 ans), le RC Lens a comblé un manque de son effectif dans le secteur offensif. S'il y a aussi une petite interrogation concernant l'arrière-garde, les Sang et Or ne bougeront pas tout de suite... Attendant vraisemblablement la dernière semaine pour décider si, oui ou non, il y aura un ultime renfort dans le secteur. Une vague de prolongations ? D'après L'Equipe, les quatre priorités de Franck Haise (devenu manager général suite au départ de Florent Ghisolfi à Nice) seront de sécuriser certains actifs du club en fin de contrat en juin 2024. Dans les prochains jours, des réunions sont prévues avec les attaquants Florian Sotoca et Wesley Saïd mais également avec les centraux Facundo Medina et Jonathan Gradit. Medina et Gradit décisif dans le recrutement d'un défenseur Si l'un des deux centraux venait à ne pas prolonger, il est possible que le RC Lens se lancent pas anticipation dans le recrutement d'un joueur d'axe. Pour rappel, le départ de dernière minute de Christopher Wooh (Rennes) l'été dernier n'a toujours pas été comblé numériquement par l'arrivée d'un jeune à fort potentiel. Cet hiver, les clubs anglais s'agitent beaucoup autour de Formose Mendy (SC Amiens), lequel plait justement beaucoup à Lens...

Vague de prolongations à Lens ? S'il n'est pas totalement exclu que le RC Lens se montre encore actif dans le sens des arrivées d'ici au 31 janvier, les Sang et Or ont un autre projet pour l'instant : prolonger le quatuor Florian Sotoca, Wesley Saïd, Facundo Medina et Jonathan Gradit.

