RC Lens - Mercato : les Sang et Or tiennent leur deuxième recrue hivernale ! (officiel)

Comme annoncé depuis hier, quelques mois après son départ en Bundesliga, Angelo Fulgini est déjà de retour dans le championnat français ! Mayence vient d’annoncer le départ de son joueur pour le club du Nord de la France.

« Angelo Fulgini a rejoint le RC Lens en prêt jusqu'à la fin de la saison. L'équipe de Ligue 1 a également l'obligation d'acheter le milieu de terrain de 26 ans cet été. », a expliqué le club allemand dans un communiqué. L'officialisation des Lensois va arriver dans les prochaines minutes. Reste à savoir désormais si l’ancien du SCO va s’imposer chez les Sang et Or, affaire à suivre.

Angelo Fulgini has joined @RCLens on loan until the end of the season. The Ligue 1 side also have an obligation to buy the 26-year-old midfielder in the summer.



All the best, Angelo! 🔴⚪#Mainz05 pic.twitter.com/jO9K4B1GqA