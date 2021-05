RC Lens – Mercato : les Sang et Or ont verrouillé la doublure de Kakuta

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

S'il n'a pas encore trop eu sa chance avec le RC Lens (7 apparitions pour 209 minutes, 1 but, 1 passe décisive), David Pereira Da Costa (20 ans) fait partie des joueurs sur qui Franck Haise compte chez les Sang et Or. Le petit milieu offensif a notamment été utilisé en « back-up » de Gaël Kakuta et c'est d'ailleurs dans ce registre qu'il a marqué son premier but face à Saint-Etienne en mars dernier.

En fin de contrat au 30 juin, le natif d'Almada (Portugal) – international U20 dans son pays - a signé en catimini un nouveau bail. Si l'on en croit la Voix des Sports, Pereira Da Costa, qui est professionnel depuis janvier 2019, a rempilé pour trois saisons jusqu'en juin 2024.

L'avenir nous dira s'il s'agit d'un nouveau crack formé à la Gaillette...