RC Lens – Mercato : les Sang et Or poussent pour signer un cadre du RC Strasbourg

Arrivé au RC Strasbourg en 2018, Adrien Thomasson a rapidement montré ses qualités chez les Alsaciens. Le meneur de jeu est en pleine mission avec ses coéquipiers pour tenter de maintenir Strasbourg dans l'élite du football français. Cependant, il pourrait bien ne pas finir la saison au Racing. Selon les informations de l’Equipe, le RC Lens voudrait le signer. Les Sang et Or aurait fait une offre à Strasbourg, le club du Nord souhaite se renforcer en raison de l'état physique de David Pereira Da Costa. Le quotidien sportif explique que les alsaciens seraient en pleine réflexion sur ce dossier. Le RCSA espère certainement trouver un remplaçant avant de lâcher son numéro 10. 📈 #RCSAESTAC (1-1) I 𝟑𝟎𝐞 but en @Ligue1UberEats pour Adrien #Thomasson !



🎥 L'égalisation de notre numéro 10 vue du #BordTerrain !



⏮️ Le résumé du match :

➡️ https://t.co/CTvKHvB5T4 pic.twitter.com/DxsQtei7Vh — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 23, 2021

Pour résumer Le RC Lens voudrait signer le milieu offensif de Strasbourg, Adrien Thomasson (29 ans). Les Alsaciens seraient en pleine réflexion. Le quotidien sportif explique que les alsaciens seraient en pleine réflexion sur ce dossier. Le RCSA espère certainement trouver un remplaçant avant de lâcher son numéro 10.

Thomas Salis

Rédacteur