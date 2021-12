RC Lens – Mercato : les Sang et Or préparent déjà l'après

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Besoins : de l'anticipation au milieu et devant

Si le RC Lens affiche un effectif assez complet, cela n'empêche pas Florent Ghisolfi (coordinateur sportif) de faire quelques ajustements en prévision du futur. Devant, Corentin Jean et Ignatius Ganago ne seront pas retenus en cas d'offres et, avec le prêt sec d'Arnaud Kalimuendo en provenance du PSG, le besoin d'un attaquant sera présent pour la fin de saison. Seko Fofana et Cheick Doucouré suivis, Yannick Cahuzac en fin de contrat, le Racing cherche aussi quelques éléments à intégrer dès maintenant en prévision d'un été 2022. Patrick Berg s'inscrit dans cette optique mais d'autres dossiers sont à l'étude.

Moyens : Joseph Oughourlian en garant

Plutôt serein au moment de son passage devant la DNCG, Lens est à des années-lumières de ses angoisses des années Mammadov. Aujourd'hui, Joseph Oughourlian (Amber Capital) tient les cordons de la bourse et investira de manière raisonnée s'il en éprouve le besoin... Et s'il sent que son club s'approche de l'Europe. Si le Racing n'a surement pas les moyens de sortir une nouvelle fois 10 M€ comme pour le transfert de Seko Fofana en provenance d'Udinese, un coup entre 3 et 5 M€ est tout à fait dans les cordes du club. Le club l'a d'ailleurs prouvé avec Patrick Berg.

Le dossier-clé : Corentin Jean

Patrick Berg (Bodo/Glimt) ayant signé pour renforcer le milieu des Sang et Or, la prochaine arrivée attendue pourrait être dictée par un départ. Et le candidat le plus certain au départ est l'ancien Toulousain, plus dans les plans de Franck Haise et que Lens cherche à céder. Après avoir refusé un prêt au Havre en août, le joueur résistera-t-il encore en janvier ?

Les pistes du Mercato : Adem Zorgane (Charleroi), Hugo Ekitike (Stade de Reims), Lys Mousset (Sheffield United), Divock Origi (Liverpool), Yorbe Vertessen (PSV Eindhoven), Maxime Busi (Parme), Adam Marusic (Lazio Rome).