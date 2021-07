RC Lens - Mercato : les Sang et Or préparent une offre pour le remplaçant de Badé

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le RC Lens est à la recherche d’un nouveau défenseur central. Suite au départ de Loïc Badé (21ans), parti pour 20 millions d’euros au Stade Rennais, les Sang et Or ont plus que besoin d’un nouveau défenseur robuste et athlétique.

Les dirigeants du RC Lens opteraient pour Ismaël Doukouré au poste de défenseur central. Le jeune joueur de 17 ans voit sa côte de popularité augmenté après une bonne saison à Valenciennes, pensionnaire de Ligue 2. Une offre à hauteur de trois millions d’euros va être proposée pour s’attacher les services du joueur né en 2003.

Ce serait une belle affaire pour le RC Lens, cependant Valenciennes n’est pas tout à fait d’accord sur le prix. Le club de Ligue 2 demanderait un peu plus pour cette pépite, cela risque d’être un dossier compliqué.

Lens est sur le point de faire une offre d’un montant de 3M€ pr le DC de Valenciennes, Ismaël Doukouré !! #RCLens #VAFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 6, 2021