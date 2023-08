Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Un an et puis c'est tout. Le Polonais Lukasz Poreba, arrivé l'été dernier, quitte déjà le RC Lens. Direction l’Allemagne et le club d'Hambourg, qui évolue en seconde division. Lukasz Poreba prêté au @HSV 🔁



Apparu à 12 reprises en Sang et Or, dont 10 fois en @Ligue1UberEats, le milieu polonais rejoint l'actuel leader de 2e division allemande en prêt avec option d'achat afin de poursuivre sa progression.



Powodzenia Łukasz! 🤝#FierDEtreLensois pic.twitter.com/67Cjb1nmWx — Racing Club de Lens (@RCLens) August 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Arrivé il y a un an au RC Lens, le milieu de terrain Lukasz Poreba repart déjà sous forme de prêt. Direction l'Allemagne et le club de seconde division d'Hambourg. A noter qu'il s'agit d'un prêt avec option d'achat consenti par les dirigeants artésiens.

Benjamin Danet

Rédacteur