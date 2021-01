RC Lens - Mercato : les Sang et Or prêts à batailler pour garder un joueur

Quatre buts et deux passes décisives en quatorze matches : prêté au RC Lens à la toute fin du marché estival, début octobre, Arnaud Kalimuendo a réalisé une première partie de saison très intéressante en Artois. Surtout qu'il n'a été titularisé que huit fois par Franck Haise, ce qui réhausse sa performances. Mais se pose déjà la question de son avenir.

"Les dirigeants vont se battre comme des chiffonniers"

Selon La Voix du Nord, le sujet a déjà été évoqué en haut lieu du côté du Racing Club de Lens. Et il ferait l'unanimité. Les Sang et Or veulent conserver l'attaquant de 19 ans au terme de cette saison. Un proche du joueur a même expliqué au quotidien régional : “Les dirigeants lensois comptent bien se battre comme des chiffonniers histoire de le conserver”.

Les modalités de l'opération ne sont pas encore définies. Un transfert semble difficilement envisageable puisque Kalimuendo est coté 6 M€ par Transfermarkt. Et le PSG a un grand besoin de cash, ce qui implique qu'il ne fera aucun cadeau. La plus forte probabilité est que l'attaquant soit de nouveau prêté puisque son horizon est bouché dans la capitale avec Mauro Icardi, Moise Kean, Kylian Mbappé, Neymar et autres top recrues apportées par le dopage financier des Qataris…