RC Lens - Mercato : les Sang et Or prêts à signer un gros chèque pour un attaquant cet été ?

Le mercato hivernal a refermé ses portes depuis deux jours seulement mais, déjà, les rumeurs pour l'intersaison bruissent à tout-va. Du côté du RC Lens, le compte Twitter MSV Foot annonce que les dirigeants ont décidé de miser gros sur le recrutement d'un buteur. Ou, plutôt, sur le recrutement définitif d'un buteur, en l'occurrence Arnaud Kalimuendo.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, l'attaquant de 20 ans est coté 12 M€ par Transfermarkt. Pour MSV Foot, la vente de plusieurs cadres durant l'été devrait permettre au Racing de formuler une offre qui satisferait à la fois le club de la capitale et son joueur. Reste à savoir si un club étranger ne viendra pas jouer les trouble-fête ou même le LOSC, déjà intéressé l'été dernier...

La priorité du Racing Club de Lens est de s’attacher de manière définitive les services de Kalimuendo. Le départ de certain(s) cadre(s) devrait permettre aux Sang et Or d’avoir les ressources pour s’aligner sur les exigences du PSG et celles du joueur.