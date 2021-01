RC Lens – Mercato : les Sang et Or se sont évités un nouveau cas Gillet

L'été dernier, le RC Lens avait vexé Guillaume Gillet (36 ans) en ne lui renouvelant pas sa confiance pour la Ligue 1. Amer, l'ancien capitaine était donc retourné en Belgique à Charleroi. L'histoire peut-elle se répéter avec Yannick Cahuzac, arrivé il y a deux ans en provenance de Toulouse et qui porte régulièrement le brassard sour Franck Haise ? A priori non.

Cahuzac a déjà rempilé au RC Lens

Dans un entretien à la Voix du Nord, Yannick Cahuzac a évoqué l'avenir avec beaucoup de confiance, lui qui a prolongé en catimini jusqu'en juin 2022. « Les dirigeants m’ont confié qu’ils comptaient énormément sur moi. Et que même s’ils ne doutaient pas de moi sur ma dernière année de contrat, ils me mettaient cette carotte. Et j’ai été très touché de leur proposition. Ça me fait d’autant plus plaisir que ça me permet de prolonger l’aventure ici ».

A 36 ans, le Corse ne cherche pas à se projeter au delà de cette nouvelle échéance pour l'instant : «Arrivé à un âge, on prend année par année. C’est dur de se projeter car à tout moment, ton corps peut te lâcher. Psychologiquement aussi, tu peux être au bout. Si c’est pour être là sans être là, blessé souvent… Il vaut mieux arrêter. Mais bon, je touche du bois, aujourd’hui, ça se passe bien.»