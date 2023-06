RC Lens - Mercato : les Sang et Or sur un Français de Bundesliga ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L'information est donnée par le média allemand, Kicker, et relayée par le site dédié aux Sang et Or, Lensois.com. Le RC Lens serait sur les rangs afin de recruter le milieu de terrain du VFB Stuttgart, Enzo Millot, sous contrat jusqu'au mois de juin 2025. Départ accepté ? Formé à l’AS Monaco, Enzo Millot évolue outre-Rhin depuis 2021. Toujours selon Kicker, le club allemand se serait déjà fait à l'idée de perdre son joueur en raison de la concurrence. Avec un retour en France ? A suivre.

Pour résumer Formé à l'AS Monaco, le milieu de terrain français, Enzo Millot, fait depuis longtemps les beaux jours du VFB Stuttgart. Et selon un média allemand, le RC Lens n'est pas insensible aux qualités du joueur et pourrait passer à l'offensive.

Benjamin Danet

Rédacteur