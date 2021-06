RC Lens, Stade Rennais - Mercato : les Sang et Or tiennent le successeur de Loïc Badé

La révélation par L'Equipe d'un emprunt de 20 M€ contracté par le Racing Club de Lens pour faire face aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire et à la défection de Mediapro prouve qu'une écurie, aussi bien gérée soit-elle, doit faire des concessions pour s'en sortir. Ce qui implique, pour les Sang et Or, de sacrifier l'un de ses joueurs majeurs de l'exercice écoulé.

Niakaté (EAG) coûterait 3 M€

Ce joueur bankable sacrifié pourrait être Loïc Badé. Arrivé du Havre il y a un an, le défenseur central était courtisé par l'AC Milan dès janvier, puis par l'Olympique de Marseille, Wolfsburg et le Stade Rennais Les Bretons ont même formulé une première offre de 20 M€, repoussée par les Sang et Or. Mais combien de temps pourront-ils encore tenir ?

En prévision d'un éventuel transfert, la direction artésienne a déjà prévu un remplaçant. Selon Foot Mercato, le défenseur central de Guingamp Sikou Niakaté (21 ans) est dans son viseur. Coté à 3 M€, il figure également dans le viseur du FC Metz. FM explique que "des discussions pourraient être entamées dans les prochaines semaines".

