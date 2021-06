Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à l'AS Monaco

Plus convaincants que le Stade Rennais, les Sang et Or ont amorcé très vite leur Mercato. Si l'ouverture officielle n'est que le 9 juin, le RC Lens a déjà communiqué sur la signature à venir de Christopher Wooh.

Le Racing ne précisant plus la durée des contrats, L'Equipe annonce que le jeune défenseur aux 13 apparitions en Ligue 2 (7 titularisations, 2 buts) s'est engagé pour quatre saisons.