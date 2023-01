RC Lens – Mercato : les Sang et Or verrouillent Machado face à la menace Atlético

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Courtisé par l'Atlético Madrid il y a encore quelques jours, Deiver Machado (29 ans) ne quittera pas le RC Lens cet hiver... Ni même plus tard. En effet, les Sang et Or ont acté la prolongation du piston colombien jusqu'en juin 2026.

Sur la présentation, le Racing s'est d'ailleurs amusé en reprenant le générique de Denver le dernier dinosaure...

Il ne reste désormais plus qu'une prolongation attendue dans l'Artois : celle de Jonathan Gradit.