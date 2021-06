RC Lens - Mercato : les Sang et Or veulent blinder deux valeurs montantes du club

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour son retour dans l'élite, le RC Lens a fini la saison 2020-2021 de Ligue 1 à la 7e place au classement. Le grand artisan de la saison brillante des Sang et Or se nomme Franck Haise. Mais le technicien de 50 ans, arrivé début février 2020 sur le banc lensois, n'a plus qu'une année de contrat.

La prolongation de Haise en bonne voie, celle de Gradit toujours en cours

Mais selon les informations de La Voix du Nord, une offre de prolongation de contrat aurait été soumise à Franck Haise. Le tout assortie d'une belle revalorisation salariale. Par ailleurs, l'état-major du Racing travaillerait également pour prolonger Jonathan Gradit. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le défenseur central français de 28 ans a crevé l'écran tout au long de la saison. De quoi attirer les convoitises de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice, futur club de Christophe Galtier.