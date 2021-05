Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

L'été dernier, le RC Lens avait réalisé un coup sensationnel en allant chercher à Bielefeld, en D2 allemande, l'exceptionnel Jonathan Clauss. Piston de l'équipe de Franck Haise, le Strasbourgeois s'est rapidement imposé comme l'un des tous meilleurs en Ligue 1 à son poste au point d'arriver à un niveau proche de l'équipe de France.

Il faut croire que ce coup a donné des idées aux Sang et Or puisque, d'après Foot Mercato, les Sang et Or envisagent une nouvelle fois d'aller piocher en Bundesliga 2... Mais cette fois-ci pour renforcer son entrejeu.

En concurrence avec Naples et un cador de L1

Révélation du côté d'Hambourg (23 apparitions, 3 buts), l'international Espoirs belge Amadou Onana (19 ans) a convaincu les recruteurs lensois. Reste que le dossier ne s'annonce pas simple puisque Naples et un club du Top 5 de Ligue 1 ont aussi coché le nom de l'ancien U19 d'Hoffenheim pour l'été prochain.

Milieu défensif longiligne (1m95) et rayonnant dans le jeu aérien, Onana serait estimé par son club entre 5 et 7 M€. Également capable d'évoluer en défense centrale, il est sous contrat avec Hambourg jusqu'en juin 2024. Le remplaçant idéal en cas de départ de Cheick Doucouré ? Auteur d'une première saison pleine en L1, le milieu malien intéresse de son côté de très grands clubs...