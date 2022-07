RC Lens - Mercato : les Sang et Or vont recevoir une nouvelle proposition de l'OM pour Clauss !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Jamais deux sans trois ! L'Olympique de Marseille ne baisse pas les bras dans le dossier Jonathan Clauss et bien qu'il vienne de se faire retoquer une deuxième fois, il devrait formuler une troisième offre pour le latéral droit de 29 ans. Pour le moment, 3 M€ séparent les positions des deux clubs. Le RC Lens attend 10 M€ pour son international, l'OM a proposé jusqu'à présent 6 M€ plus 1 M€ de bonus. Les dirigeants phocéens refusent de payer 10 M€ pour un joueur de cet âge et à qui il ne reste qu'un an de contrat mais le temps joue clairement en faveur du Racing.

Surtout que le plan B des Marseillais pour le poste de latéral droit n'est pas plus abouti puisqu'Arsenal refuse également les conditions proposées pour le prêt de Nuno Tavares. Les dirigeants lensois, qui ont montré leur savoir-faire en matière de négociations depuis la remontée du club à l'été 2020, devraient voir leurs exigences pour Clauss satisfaites, d'autant plus que les supporters de l'OM commencent à s'agacer de l'immobilisme de leur club sur le marché des transferts...