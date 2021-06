RC Lens – Mercato : les supporters poussent pour un gros renfort devant

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Si le RC Lens n'a pas à rougir de sa 7e place en Ligue 1, le promu a quand même eu à encaisser la petite déception de rater l'Europe sur la dernière journée. Ambitieux malgré tout, les Sang et Or abordent sereinement l'année de la confirmation. Au niveau du Mercato, il se murmure en coulisses que Lens va prendre son temps afin de dénicher le meilleur remplaçant possible à Arnaud Kalimuendo, en fin de prêt et de retour au PSG.

71% des fans du RC Lens rêve d'un vrai buteur

Du côté des supporters, on appuie d'ailleurs sur la nécessité de recruter un buteur à 15 réalisations par an alors que l'équipe de Franck Haise s'est surtout distinguée en 2020-21 par une grande richesse au niveau de ses réalisateurs (11 buts pour Kakuta (qui tirait les penaltys), 8 pour Sotoca, 7 chacun pour le duo Ganago – Kalimuendo...).

Les résultats du dernier sondage d'opinion signé de Lensois.com sont éloquents : il s'agit d'un vrai besoin au Racing. 71% des votants estiment qu'un fer de lance offensif est « indispensable pour franchir un palier ». Les 29% restants estiment de leur côté que les buts équitablement répartis entre les joueurs sont une chance car ils évitent « de prendre l’habitude de trop se reposer sur un seul élément pour marquer ».

Les supporters du RC Lens réclament massivent à un buteur

71% des fans du RC Lens interrogés par Lensois.com estiment que la venue d'un buteur à 15 réalisations par an est « indispensable pour franchir un palier ».