RC Lens - Mercato : les valeurs du club ont permis de retenir un nom connu

L'émission Rookies de Free Ligue 1 a consacré un reportage à Jonathan Varane, passé professionnel au RC Lens cet été. On y apprend que le milieu de terrain de 20 ans, frère de Raphaël Varane, lui aussi formé chez les Sang et Or, n'a pas toujours eu la bonne attitude mais que les formateurs du Racing ont su le remettre sur le droit chemin. « Le RC Lens est un club qui m’a fait grandir car je n’ai pas toujours été un enfant sérieux et travailleur, je me reposais peut être un peu trop sur mes acquis alors qu’au bout d’un moment, ça ne passe plus », a expliqué le principal intéressé.

Le directeur du centre de formation, Eric Assadourian, a poursuivi : « A l’époque, il n’avait pas du tout l’esprit ou le mental pour aller vers le monde professionnel. Le deal était très clair : « Tu as du potentiel, tu peux y arriver mais il faut que tu travailles beaucoup ». C’est avant tout la pure identité du Racing Club de Lens, à travers tout ce qu’il dégage au quotidien. C’est vraiment ce qu’on recherche à la formation lensoise et on est sûr derrière que quand il foulera la pelouse de Bollaert, les supporters vont pouvoir s’identifier à lui ».

