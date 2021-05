RC Lens - Mercato : Liverpool a flashé sur un espoir de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Même si elle n'a pas été récompensée par une qualification européenne, la saison du Racing Club de Lens a été superbe. Le promu s'est finalement classé 7e de Ligue 1, réalisant quelques gros coups comme des victoires sur le PSG en début de saison ou au Vélodrome au cœur de l'hiver. Le plus dur commence pour les dirigeants artésiens, qui vont devoir renforcer leur équipe tout en conservant leurs meilleurs éléments, mis en lumière par ce superbe parcours.

Une rumeur venue d'Angleterre annonce justement un intérêt de Liverpool pour Cheick Doucouré. Le milieu de terrain malien de 21 ans a été impressionnant tout au long de la saison, suffisamment pour convaincre Jürgen Klopp de jeter son dévolu sur lui. Les Reds vont perdre cet été un Georgino Wijnaldum en fin de contrat et qui devrait s'engager avec le FC Barcelone.

Les champions d'Angleterre 2020 sont encore bien pourvus dans ce compartiment du jeu avec le capitaine Jordan Henderson, Fabinho, Thiago ou encore Naby Keita. Cheick Doucouré viendrait dans un premier temps pour jouer les doublures mais vu sa courbe de progression, il ne faut jurer de rien. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le RCL, le Malien est coté à 5 M€ par Transfermarkt.

👀| Liverpool have had 21 year old Cheick Doucoure on their radar for months.



Liverpool will be looking at other midfield options BUT Doucoure is a target that the club is confident on being able to secure.



He is valued between £5-15m, no official talks yet. #LFC #Liverpool pic.twitter.com/bNgkEMfmtq