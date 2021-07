RC Lens - Mercato : Loïc Badé au Stade Rennais, ce serait fait !

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

On y est ! Après des semaines de négociations, le transfert de Loïc Badé au Stade Rennais va se concrétiser. A l'instant, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a annoncé sur son compte Twitter que le RC Lens et les Rouge et Noir étaient parvenus à un accord, le défenseur central s'engageant pour les cinq prochaines saisons avec le SRFC.

L'indemnité de transfert tournera aux alentours de 17 M€ plus 3 M€ de bonus. Au départ, le Stade Rennais voulait que la part variable soit plus grande mais cela n'arrangeait pas les Sang et Or, qui devront reverser 20% de la somme au Havre, club formateur du joueur. Un joueur qui jouait il y a seulement un an en Normandie…

#Badé est rennais. Accord définitif trouvé entre le @staderennais et @RCLens pour Loic Badé ! Il rejoint Rennes pour un contrat de 5 ans. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 4, 2021