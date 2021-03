RC Lens - Mercato : Loïc Badé confirme ses envies d'ailleurs

Au cours du long entretien qu'il a accordé au site score.fr, Loïc Badé a évoqué sa progression fulgurante, lui qui n'avait joué que 7 matches en pro il y a un an avant d'être transféré du Havre au RC Lens. Mais il a également commenté une comparaison avec Raphaël Varane (Real Madrid), confirmant qu'il ne ferait pas toute sa carrière en Artois, même s'il n'entend pas forcément partir dès l'été prochain…

"Mon objectif, jouer dans les plus grands clubs"

"Sur son parcours, je ne tiens pas forcément à prendre exemple sur Varane, parce qu’après, chaque parcours est différent. Mais c’est sûr, que j’ai un objectif, c’est de jouer dans les plus grands clubs européens pour essayer de gagner le plus de trophées possible. Après, un parcours similaire à Raphaël Varane, pourquoi pas, mais je ne me le mets pas en tête."

Pour rappel, l'AC Milan, qui a vu le RB Leipzig lui souffler le Strasbourgeois Mohamed Simakan, est très intéressé par le profil de Loïc Badé. Peut-être qu'une qualification pour une compétition européenne inciterait l'ancien Havrais à rester une saison de plus en Artois…