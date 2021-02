RC Lens - Mercato : Loïc Badé fait une annonce forte pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Ce dimanche, L'Equipe consacre un article à Loïc Badé, son ascension fulgurante, ses aspirations. Arrivé du Havre l'été dernier, le défenseur central de 20 ans s'est imposé en un rien de temps au RC Lens, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2023. Courtisé par de grands clubs étrangers, comme l'AC Milan, il aurait pu partir cet hiver. Mais il a expliqué dans les colonnes du quotidien sportif que ça n'avait jamais été son intention… et que ça pourrait le devenir en juin !

"Après (la saison), tout peut se passer"

« Ma première question intérieure, c’était « Est-ce que je vais jouer ? », a-t-il expliqué à L'Equipe à propos de son arrivée. Il y a beaucoup de concurrence en défense centrale. Quand je me suis rendu compte que ce serait le cas, je me suis demandé si j’allais être bon, m’imposer. Ensuite, je n’ai eu de cesse de me fixer de nouveaux objectifs. J’ai évolué au niveau de la mentalité. J’ai pris de la maturité. Surtout grâce aux anciens. Je me permets encore de faire des trucs de jeune, dans des zones un peu difficiles où il ne faut pas perdre le ballon. Je dois encore progresser. »

« Je suis très bien à Lens et fier de ce que j’y fais. Changer de club en plein hiver, c’est plus perturbateur qu’autre chose. Déjà, je suis en L1. Etre supervisé n’est pas une fin en soi. Et puis, il n’y a rien eu de concret en janvier. J’essaye de ne pas me prendre la tête. Je vis à fond cette saison. Après, tout peut se passer. Comme le fait de rester une saison de plus. Je ne me projette pas. »