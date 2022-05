RC Lens - Mercato : Mangani (Angers) efface déjà quelques pistes pour son avenir

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

En fin de contrat au SCO Angers, Thomas Mangani (35 ans) quittera bel et bien le Maine-et-Loire. Dans le viseur de plusieurs clubs parmi lesquels le RC Lens, le SM Caen ou encore Nîmes, le milieu de terrain formé à l'AS Monaco a fait quelques annonces pour sa dernière conférence de presse avant son départ.

S'il ne sait « pas encore » où il évoluera l'an prochain, Thomas Mangani ne devrait pas quitter la France comme il l'a laissé entendre :

« J’ai quelques bons retours de club de la part de mes agents, c’est positif. Pour choisir le bon projet, ce ne sera pas une question financière, c’est sûr. Ça peut être en Ligue 1 ou en Ligue 2. J’ai refusé de partir à l’étranger car je pense à ma famille aussi. J’ai juste envie d’un projet où je suis heureux, de trouver un vestiaire avec lequel partager des choses. Cela compte beaucoup pour moi. L’aventure humaine, les relations, c’est ce dont on se souvient le plus, moins des victoires et des titres. Je ne vais pas me précipiter ».

Exit donc la piste belge menant au Standard de Liège. Pour les autres, les jeux restent ouverts...

Mangani veut rester en France Sur le départ du SCO Angers et cité au RC Lens, Thomas Mangani (35 ans) en a dit davantage sur son avenir en conférence de presse. Les Sang et Or ont toutes leurs chances, contrairement au Standard de Liège...

Alexandre Corboz

Rédacteur