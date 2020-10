RC Lens – Mercato : Manu Perez retrouve son club formateur (officiel)

Bien que présent dans la rotation des milieux de terrain au RC Lens en ce début de saison (4 apparitions, 125 minutes), Manu Perez (29 ans) a fait le choix de quitter les Sang et Or. Il quitte donc l'actuel 3e de Ligue 1 pour retrouver son club formateur en Ligue 2. Il s'est engagé pour trois saisons avec le Grenoble Foot 38.

« Je suis vraiment très heureux de pouvoir rentrer chez moi, c’est une bouffée d’oxygène de pouvoir à nouveau porter le maillot de Grenoble et de défendre ses couleurs devant ma famille et mes amis. J’ai connu ici pleins d’émotions et je savais, au fond de moi, que je reviendrai un jour. Je suis parti il y a sept ans comme un jeune joueur fougueux, j’ai hâte de montrer ce que je suis devenu », a déclaré l'ancien Clermontois qui n'aura finalement passé qu'une saison avec les Sang et Or.