RC Lens - Mercato : Medina a prolongé... mais pas avec les Sang et Or !

Il n'y a pas de hasard en football, surtout dans les périodes de mercato ! Dans deux jours, celui de l'intersaison 2022 s'ouvre officiellement et Facundo Medina s'est dit que c'était le bon moment pour prolonger le contrat qui le lie à l'agence Dodici Sports Management, dirigée par le célèbre agent Marcelo Simonian et qui compte plus de 150 footballeurs dans son écurie.

A 23 ans, Facundo Medina vient de terminer sa deuxième saison européenne avec le RC Lens. Le défenseur central a prouvé qu'il avait tout d'un grand, ce qui n'a pas échappé au FC Séville. Le club andalou a déjà perdu Diego Carlos (parti à Aston Villa) et il pourrait aussi vendre Jules Koundé, courtisé par Chelsea. Il aurait alors les moyens de faire une proposition décente au Racing pour Medina.

Pour résumer Notamment courtisé par le FC Séville, le défenseur argentin du RC Lens Facundo Medina vient de prolonger avec l'agence de représentants qui gère ses intérêts. Un timing pas anodin alors que va s'ouvrir la période des transferts.

Raphaël Nouet

Rédacteur