RC Lens - Mercato : Medina a un nouveau courtisan en Italie

Facundo Medina a débarqué à Lens le 2 juillet 2020. C'était sa première expérience en Europe après ses passages à River et Talleres mais, bien qu'il n'était alors âgé que de 21 ans, le défenseur central argentin s'est tout de suite imposé chez les Sang et Or. Et tapé dans l'œil de grosses écuries comme Manchester United. Depuis, sa progression a été constante et le nombre de ses courtisans n'a fait que grandir. Surtout en Italie. On savait que, l'été dernier, l'Inter Milan, l'AS Roma et l'Atalanta Bergame étaient venus aux nouvelles. Ce dimanche, le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi y ajoute la Fiorentina, qui suivrait Medina "depuis de longs mois". La Viola songe à lui en cas de transfert de son Brésilien Igor, notamment pisté par le Stade Rennais lors de la dernière intersaison, ou du Serbe Nikola Milenkovic. Alors que Milenkovic et Igor restent demandés sur le marché des transferts (le Brésilien a refusé Rennes l’été dernier), la #Fiorentina explore notamment la piste menant au Lensois #Medina, qui a été supervisé au cours des derniers mois. #Mercato #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 11, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur