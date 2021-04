RC Lens - Mercato : Medina affiches deux préférences très fortes pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Facundo Medina est l’une des bonnes pioches du RC Lens. Recruté au cours du mercato estival, le défenseur argentin n’a pas tout bien fait mais il réalise une première saison des plus prometteuses en Ligue 1. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le Real Madrid, Manchester United où les deux clubs de Milan ont des vues sur le joueur de 21 ans en prévision du mercato à venir.

« Je n’ai pas encore décidé de mon avenir, assure l’intéressé dans le quotidien madrilène AS. Si nous nous qualifions en Coupe d’Europe, je préfère rester à cause de notre groupe et du bon travail que nous effectuons. J’aime m’entraîner et je passe un bon moment. L’autre option est que si un club d’un autre niveau arrive et que le club est d’accord, c’est une bonne opportunité pour tout le monde. »

Medina apprécie la Roma et Séville

Justement, l’Argentin a une préférence nette au sujet du club en question. « Je l’ai dit plusieurs fois, j’aime beaucoup la Roma. La Roma est un club que j’aime. En Espagne, j’aime aussi Séville », a clarifié Medina, qui semble donc se contenter de clubs moins huppés que certains autres pour poursuivre sa progression.