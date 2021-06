RC Lens - Mercato : Medina dans le viseur d'un club italien

Mardi soir, pendant que l'équipe de France se baladait face à la Bulgarie (3-0) et qu'Olivier Giroud poussait un coup de gueule qui a encore des répercussions aujourd'hui, la sélection U21 d'Argentine jouait elle aussi. Actuellement regroupée en Andalousie, où la Fédération a acheté un camp d'entraînement, elle a affronté le Danemark en amical dans le cadre de la préparation avec les Jeux Olympiques.

Gattusio (Fiorentina) a assisté à la rencontre

L'Albiceleste s'est imposée 2-1 dans le temps additionnel. Les Danois, qui avaient ouvert le score par Emil Kornvig à la 55e, ont craqué à la 92e sur un pénalty d'Ezequiel Barco et trois minutes plus tard sur un but de Fausto Vera. Facundo Medina a disputé l'intégralité de la rencontre au sein d'une défense à quatre.

Le site Lensois.com explique ce jeudi qu'un spectateur attentif a assisté à cette rencontre : Gennaro Gattuso. En vacances à Marbella, où avait lieu la partie, le nouvel entraîneur de la Fiorentina en a profité pour superviser quelques joueurs. Dont Medina ? Possible tant sa bonne saison avec la Fiorentina a attiré le regard des recruteurs. Mais Lensois.com rappelle que sa responsabilité est engagée sur le but danois, alors…

Facundo Medina et l’Argentine U23 sous les yeux de Gennaro Gattuso https://t.co/XYp2cvSEH5 #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) June 10, 2021

L'entraîneur d'un club italien a assisté au match amical entre l'Argentin U21 de Facundo Medina et le Danemark mardi (2-1).