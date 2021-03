RC Lens - Mercato : Medina évoque son avenir… et se loupe sur l'histoire du Racing !

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

C'est une très belle interview que Facundo Medina a accordé au média de son pays Tiempo Argentino. Dedans, le défenseur argentin évoque son enfance dans le quartier défavorisé de Villa Fiorito, le même qui a vu grandir Diego Armando Maradona. Il y est aussi question de son avenir, de l'intérêt réel ou supposé de Manchester United, du Real Madrid et de l'AC Milan. L'ancien de River Plate ne se défile pas… mais il se troue royalement au moment d'évoquer le dernier passage du Racing dans l'élite !

"Vingt ans loin de l'élite"

"Mon rêve, c'est de remporter un trophée avec la sélection. Après, de jouer pour United, le Real Madrid, le Milan ou n'importe quel autre grand club. Aujourd'hui, j'ai la tête à Lens. Je m'y sens bien et j'y suis heureux, je profite du groupe ainsi que de la saison. Ce n'est pas facile pour une équipe récemment remontée de se battre pour une place dans le Top 5 du championnat, après vingt ans loin de l'élite." Sauf que ça ne faisait que cinq années que les Sang et Or avaient quitté la L1. A moins que Medina n'ait voulu dire que ça faisait deux décennies que le Racing ne s'était pas retrouvé aussi haut au classement…

Il a poursuivi : "Je profite du moment présent, je donne ce que je dois donner, ce que je peux donner, et je regarde de loin ce qui peut se passer dans des négociations avec d'autres clubs, car ça ne me plaît pas. Je suis focalisé sur les entraînements, au jour le jour. Et si ça se fait, ce sera très bien !"