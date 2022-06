RC Lens - Mercato : Nice, Marseille, rumeurs... Clauss sort de sa réserve !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Bien malin celui qui peut dire, aujourd'hui, si Jonathan Clauss, l'excellent latéral du RC Lens, sera encore sous les maillot des Sang et Or la saison prochaine. Rien n'est moins sûr et faute qu'une information tombe, ou soit rendue officielle, les rumeurs vont bon train.

Voilà sans doute pourquoi le joueur, actuellement avec les Bleus lors de la Ligue des Nations, a tenu, une fois de plus, à mettre les choses au point sur son avenir dans des propos accordés à la Voix du Nord.

"Ce sont des rumeurs, de la lecture. Ce n’est pas parce que je lis un truc sur Cheick Doucouré ou Seko Fofana que je vais lui envoyer un message : Alors ? C’est vrai ? Le jour où untel aura décidé de partir, il nous écrira à tous. On est assez grands pour discuter entre nous. Je n’aimerais pas que tout le monde m’écrive : Alors, l’Atlético, ça dit quoi ? Ou alors Chelsea, ou Nice ou Marseille ou… J’ai déjà assez de monde qui me demande, même des proches qui veulent la première info, mais même moi je ne l’ai pas. Donc, laissez faire et quand ce sera bouclé, que je reste ou je parte, tout le monde le saura."

Clair, non ?

Benjamin Danet

Rédacteur