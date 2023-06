RC Lens - Mercato : nouvel élément dans le dossier Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Grand artisan de la seconde place obtenue par le RC Lens, Loïs Openda semble être le départ malgré sa déclaration sur son envie de jouer la Ligue des Champions il y a quelques mois. Conscient du potentiel de son buteur belge, Lens aimerait le garder, mais pas à n’importe quel prix et surtout pas avec n'importe quel salaire. Lens veut rester maitre de son destin C'est RMC qui précise ce jour qu'en marge du tarif du transfert, aux environs de 50 millions d'euros attendus par le RCL, le club du Nord ne souhaite pas s'aligner sur certains salaires exorbitants. Une issue favorable pour Openda ? A suivre. 🔴🟡 Lens ne retiendra pas Openda à tout prix.https://t.co/EdfuBzxvHY — RMC Sport (@RMCsport) June 21, 2023

